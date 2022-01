https://it.sputniknews.com/20220130/lex-presidente-degli-usa-trump-promette-la-vittoria-dei-repubblicani-e-unindagine-contro-biden-14835632.html

L'ex presidente degli Usa Trump promette la vittoria dei repubblicani e un'indagine contro Biden

Parlando ad una platea di sostenitori a Conroe, in Texas, Trump ha promesso un'indagine sulla corruzione nei confronti del rivale Joe Biden, dicendo che questo... 30.01.2022, Sputnik Italia

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando ai suoi sostenitori a una manifestazione a Conroe, in Texas, ha minacciato di avviare un'indagine sulla corruzione sul suo successore Joe Biden non appena il Congresso tornerà al controllo repubblicano.Trump ha espresso la speranza che i suoi associati al Partito Repubblicano ottengano la maggioranza alla Camera e al Senato alle elezioni di metà mandato, che si terranno l'8 novembre di quest'anno.Le elezioni di metà mandato si tengono con cadenza quadriennale, due anni dopo le elezioni presidenziali, e riguardano Congresso, assemblee elettive dei singoli Stati, governatori. L'ex presidente non si è risparmiato in questo comizio, lanciando al rivale Biden pesanti ed ulteriori accuse, come riportato da rainews24:

