https://it.sputniknews.com/20220130/lazzerini-ita-non-diventera-la-low-cost-di-lufthansa-14839340.html

Lazzerini “Ita non diventerà la low cost di Lufthansa”

Lazzerini “Ita non diventerà la low cost di Lufthansa”

L’ad ribatte che la compagnia sarà un vettore di “alto rango, verde, con la flotta più giovane d’Europa nel 2025”. E sulle perdite operative risponde che “la... 30.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-30T14:44+0100

2022-01-30T14:44+0100

2022-01-30T14:44+0100

lufthansa

alitalia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/14703867_0:61:1920:1141_1920x0_80_0_0_fb4aa2e3626fdf059076d29c05297d5a.jpg

Il matrimonio con Lufthansa, e con Msc, è necessario per Ita Airways perché “non avrebbe futuro se restasse da sola”, ma questo non significa che la compagnia diventerà la low cost del vettore tedesco, parola di Fabio Lazzerini, amministratore delegato che ne parla a Repubblica.Lazzerini che condivide la guida con il presidente esecutivo Alfredo Altavilla, è molto fiero dell’andamento di Ita, che “è anche una mia creatura”: “Abbiamo messo in piedi una compagnia aerea in 90 giorni. Quando ci sediamo al tavolo con gli altri vettori, ci dicono che è una impresa senza precedenti”.E sull’ipotesi che dentro Lufthansa e la sua galassia di compagnia, Ita si trasformi in una low cost, Lazzerini risponde senza esitazioni.Sinergia con crociere e ferrovieDopo quasi quattro mesi dal lancio di Ita, Lazzerini annovera contratti commerciali con 30 mila tra agenzie di viaggio e tour operator e con 2.000 grandi aziende.“Rapporti commerciali sono in essere con oltre 159 compagnie aeree” e i “croceristi sono un segmento importante dì sviluppo”, a cui si punta con l’accordo con Msc.Perdite ma prenotazioni in aumentoLazzerini non si dice preoccupato del rosso accumulato da Ita nel 2021, pari a 170 milioni.“Ita è una startup e i ritorni degli investimenti iniziali si producono nel tempo. La performance intanto è eccellente, per affidabilità operativa e sul piano commerciale”.Inoltre, “registriamo una ripresa delle prenotazioni nell’ordine del 15-20%, giorno su giorno, anche perché Paesi come il Regno Unito e la Spagna allentano le misure anti-Covid. Gli italiani, poi, hanno voglia di vita, di viaggi. Sono fiduciosi di spostarsi quest’estate e comprano Ita”.

https://it.sputniknews.com/20220128/anche-air-france-vuole-ita-ma-il-governo-tira-dritto-con-msc-e-lufthansa-14808146.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

lufthansa, alitalia