Giuliano Ferrara dopo l'infarto migliora: chiede occhiali e libro da leggere

Migliorano le condizioni del giornalista colpito da infarto giovedì sera. Lo riferisce con un tweet la moglie. Ferrara, ricoverato da giovedì sera in terapia... 30.01.2022, Sputnik Italia

Il noto giornalista, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Grosseto dopo esser stato colpito da infarto, è stato sottoposto nei giorni scorsi ad una angioplastica coronarica. Sta meglio, riferisce la moglie Anselma Dell'Olio nel suo tweet:Chi è Giuliano FerraraFerrara è un giornalista ed ex-politico italiano. Originario di Roma, vanta nella sua lunga carriera collaborazioni con Il Foglio, quotidiano di cui è anche fondatore, fino al 2015, come direttore, e con Il Giornale.Autore inoltre della celebre trasmissione TV Otto &Mezzo, fa il suo debutto in politica con il primo governo Berlusconi, in carica come ministro per i rapporti con il Parlamento dal '94 al '95. Sue le inchieste Tv sulla strage di piazza Fontana, le critiche alla prima tangentopoli, e una campagna per una moratoria contro l'aborto, nel 2007.

