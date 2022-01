https://it.sputniknews.com/20220130/giallo-a-palermo-trovato-cadavere-in-spiaggia-si-indaga-sullidentita-14841798.html

Giallo a Palermo, trovato cadavere in spiaggia: non si sa chi sia

Sul caso indagano i carabinieri che stanno tentando di risalire all'identità della vittima, un uomo di mezza età non presente nella lista degli scomparsi.

italia

sicilia

Resta ancora senza nome il corpo di un uomo rinvenuto ieri nella spiaggia di Romagnolo a Palermo. Di lui si sa solo che indossava un paio di jeans ed una felpa a girocollo di colore grigio. Non è stato ritrovato alcun documento addosso. Da un primo esame medico legale è emerso che la vittima è un uomo di mezza età, tra i 55 e i 60 anni, di carnagione chiara. Il cadavere presenta una ferita lacero-contusa in fronte e un'ecchimosi agli occhi, compatibile con una caduta dagli scogli prima di finire in mare. Ad infittire il mistero è il fatto che l'uomo non compare nella lista degli scomparsi. L'ipotesi è che si sia allontanato volontariamente ma non si può escludere che il decesso sia avvenuto altrove ed il corpo trasportato dalle onde. Il cadavere è stato notato ieri sulla riva da alcune persone che passeggiavano in spiaggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, a cui è stata affidata l'indagine, i soccorritori del 118, la guardia costiera, il medico legale. Poi è stata chiamata la scientifica. Gli investigatori proseguiranno con il controllo delle impronte digitali. Per accertare le cause della morte la Procura ha disposto l'autopsia che verrà eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico.

sicilia

italia, sicilia