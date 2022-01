https://it.sputniknews.com/20220130/emirati-arabi-uniti-presidente-di-israele-herzog-arriva-per-prima-visita-di-stato-in-assoluto-14838463.html

Emirati Arabi Uniti, presidente di Israele Herzog arriva per prima visita di stato in assoluto

Emirati Arabi Uniti, presidente di Israele Herzog arriva per prima visita di stato in assoluto

Storica visita del presidente israeliano Isaac Herzog negli Emirati Arabi Uniti. Incontrerà il sovrano del Paese e avrà colloqui con alti rappresentanti del... 30.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-30T10:26+0100

2022-01-30T10:26+0100

2022-01-30T10:42+0100

mondo

politica

diplomazia

israele

emirati arabi uniti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/12327331_0:242:2783:1807_1920x0_80_0_0_9171745c0ad90df1b29c4c83f1569ab0.jpg

L'ufficio stampa della segreteria del governo israeliano riferisce che il presidente israeliano Isaac Herzog e sua moglie sono volati negli Emirati Arabi Uniti per la prima visita di stato in assoluto, durante la quale incontreranno il sovrano de facto del Paese, il principe ereditario Mohammed bin Zeid al Nahyan, e terranno colloqui con rappresentanti degli ambienti politici e economici.All'arrivo negli Emirati Arabi Uniti, la coppia presidenziale incontrerà il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zeid. Quindi il premier e sua moglie saranno ricevuti con una cerimonia ufficiale nel palazzo reale. Successivamente, il presidente di Israele e la first lady prenderanno parte a un evento con i leader delle comunità ebraiche che vivono in questo Paese. Il programma della visita di due giorni prevede anche un incontro con uomini d'affari degli Emirati e l'apertura della Giornata Nazionale di Israele da parte di Herzog all'Expo 2020 Dubai.Herzog ha ringraziato il principe ereditario per l'invito e il coraggio nel raggiungere un accordo di pace con Israele e ha detto che ciò "manda un segnale all'intera regione che la pace è l'unica alternativa per i popoli".L'incontro si svolge nel quadro del processo di pace chiamato "Abraham Peace Accords", che ha portato finora Israele ed alcuni Paesi del mondo arabo a firmare vari documenti e accordi.Gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain, il Marocco e il Sudan hanno aderito agli accordi. Le autorità palestinesi hanno criticato i passi compiuti dai Paesi arabi per normalizzare le relazioni con Israele a scapito della difesa dei diritti dei palestinesi. Fino al 2020, Israele ha mantenuto relazioni diplomatiche con solo due Paesi arabi della regione: Giordania ed Egitto.

https://it.sputniknews.com/20211212/premier-israeliano-bennett-in-visita-a-sorpresa-negli-emirati-arabi-e-la-prima-volta-nella-storia-14157478.html

israele

emirati arabi uniti

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, diplomazia, israele, emirati arabi uniti