Distefano (Partite Iva Italia): “Draghi sta distruggendo le piccole e medie imprese”

Distefano (Partite Iva Italia): "Draghi sta distruggendo le piccole e medie imprese"

I cittadini che manifestano nelle piazze contro il green pass e contro le misure restrittive del governo vengono solitamente tutti bollati dai media italiani... 30.01.2022, Sputnik Italia

È più facile criticare i manifestanti in giro per l’Italia, definendoli dei pericolosi no-vax tout court, invece di ascoltarli e cercare di risolvere i loro problemi. Due settimane fa, a Roma, in una Piazza San Giovanni gremita di persone, erano tante le voci presenti. Fra gli organizzatori della manifestazione c’era anche Angelo Distefano, presidente de Le Partite Iva Italia. “Il presidente del consiglio Draghi sta distruggendo la piccola e media impresa italiana”, ha sottolineato Distefano in un’intervista a Sputnik Italia.- Angelo Distefano, qual è la vostra principale battaglia e il vostro appello?- Da parte nostra, come Partite Iva, noi vogliamo raccontare la nostra verità, la verità che stanno nascondendo.Per non parlare del caro energia, che purtroppo tutte le attività stanno subendo. Intere filiere, sia agricole che industriali, sono in difficoltà. Sono raddoppiati, se non triplicati i costi energetici, quindi le imprese non riescono più a sopportare questo tipo di rincari. Ora bisognerebbe attuare un vero e proprio piano Marshall, aiutando le imprese, cancellando debiti, cercando di incentivarle dal punto vista fiscale, detassando i costi dell’energia, che sono i più cari in Europa, a causa delle accise che il nostro governo applica.- La crisi ha impattato in primis proprio sulle Partite Iva. Non ricevete sostegni economici?- Siamo di fronte a briciole. Hanno finito di darci oggi queste briciole per perdite ricevute nel 2019-2020, a distanza di due anni. Sono cifre irrisorie, che non possono coprire le enormi perdite che hanno subito le attività. Quello che ci spaventa ancora di più è il clima di terrore con cui sta vivendo il nostro Paese. Le persone non escono, stanno chiuse in casa, non consumano più, non fanno più acquisti, non possono più fare niente.- Chi manifesta nelle piazze questi ultimi mesi viene etichettato dai media italiani come un no-vax o un eversivo. Possiamo dire che oggi è molto difficile essere ascoltati per le proprie cause?- Esattamente.È stata una manifestazione pacifica: c’erano professori, dottori, magistrati, imprenditori, associazioni di categoria e sindacati. La manifestazione è stata chiamata Verità è Libertà. Volevamo raccontare ciò che sta succedendo realmente e che adesso comincia ad essere chiaro agli occhi di tutti dal punto di vista scientifico, economico, sociale e politico.In mezzo a noi c’era tanta gente vaccinata, e fra l’altro ricordiamoci che molte persone sono state costrette a vaccinarsi, perché il nostro governo ha applicato il green pass in maniera ricattatoria e ha costretto le persone, che pur di mangiare si sono vaccinate. Anziché usare il metodo di convincimento, li hanno obbligati nel peggiore dei modi pur non essendo obbligatoria la vaccinazione.- Quali saranno i vostri prossimi passi e appuntamenti?- Continueremo con le manifestazioni, che stiamo facendo un po’ in tutta Italia. Dall’inizio del lockdown fino ad oggi abbiamo già fatto circa 83 manifestazioni in tutto il Paese. Siamo molto agguerriti. Il 6 febbraio avremo un congresso nostro interno. Getteremo le basi per una grande unione fra associazioni di imprese, che possa tutelare i diritti delle famiglie e delle imprese.L'opinione dell'autore potrebbe non riflettere la posizione della redazione

