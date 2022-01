https://it.sputniknews.com/20220130/covid-in-italia-nuovi-dati-agenas-terapie-intensive-in-calo-al-16-14840984.html

Covid in Italia nuovi dati Agenas: terapie intensive in calo al 16%

Covid in Italia nuovi dati Agenas: terapie intensive in calo al 16%

I dati Agenas sui ricoveri in terapia intensiva mostrano una riduzione del tasso di occupazione sia a livello nazionale che in alcune regioni. 30.01.2022, Sputnik Italia

E' in calo l'occupazione delle terapie intensive Covid in 11 regioni e il valore medio nazionale passa al 16%, un punto percentuale in meno. Lo si apprende dai dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (Agenas). In miglioramento nelle intensive c'è:Peggiorano Calabria (+1 16%), Fvg (+2% 24%), Marche (+2, 24%) VdA (+3% 21%) e Umbria (+2% 9%).Rimangono stabili al 30% le occupazioni nei reparti non critici secondo i dati Agenas aggiornati a ieri.Sabato in Italia ci sono stati 137.147 nuovi casi su 999.490 tamponi eseguiti, 377 decessi e 141.230 guariti in un giorno, secondo quanto comunicato nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute.

