Corea del Nord: lanciato il missile più potente dal 2017

Ennesimo lancio missilistico per il Paese della Corea del Nord. Sarebbe il lancio più potente da almeno il 2017. Per la Corea del Sud, il Paese del leader Kim... 30.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-30T08:10+0100

2022-01-30T08:10+0100

2022-01-30T08:10+0100

Secondo Seul, l'ultimo lancio avvenuto sarebbe il più potente lancio effettuato dal 2017.Non solo: stando alle dichiarazioni della Corea del Sud, la Corea del Nord minaccerebbe una ripresa dei test balistici di tipo nucleare ed intercontinentale.Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in ha commentato così il lancio dei vicini: "Il Nord è vicino alla rottura della moratoria autoimposta".Il 5 e l'11 gennaio, la Corea del Nord ha testato quelli che ha chiamato missili ipersonici. Il 14 gennaio due missili balistici a corto raggio sono stati lanciati da un sistema missilistico ferroviario. Il 17 e 27 gennaio, la Corea del Nord ha testato missili guidati tattici a corto raggio. Il 25 gennaio sono stati lanciati due missili da crociera a lungo raggio che, a differenza dei test sui missili balistici, non violano le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.In assenza di un trattato di pace duraturo tra la Corea del Nord e quella del Sud, ed il disimpegno degli Stati Uniti dalla penisola coreana, Pyongyang afferma che i suoi missili balistici e programmi di armi nucleari "saranno necessari per garantirne la sicurezza". Ha espresso una forte opposizione alle esercitazioni militari USA-Sudcoreane che simulano operazioni combinate contro il Paese.L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha affermato che il lancio del missile verso il Mare dell'Est (Mar del Giappone) era stato annunciato in un messaggio di testo inviato ai giornalisti. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi.Nel frattempo questa domenica mattina la guardia costiera giapponese ha avvertito di un possibile lancio di missili da parte della Corea del Nord, consigliando alle navi di prestare attenzione, chiarendo inoltre che il missile era probabilmente già caduto.Se il lancio sarà ufficialmente confermato, sarà il settimo test effettuato da Pyongyang in quest'anno appena iniziato.

2022

