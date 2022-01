https://it.sputniknews.com/20220130/centrodestra-tajani-sapremo-fare-pace-14840757.html

Centrodestra, Tajani: "Sapremo fare pace"

Centrodestra, Tajani: "Sapremo fare pace"

Nel centrodestra, dopo il voto per il Quirinale, tira aria di resa dei conti. In un'intervista al Corriere, Giorgia Meloni fa sapere che Salvini e Berlusconi...

"Sono giornate in cui i toni salgono, ma poi vedrete che le cose si ricompongono. Ci ritroveremo". Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, intervistato da La Stampa, cerca di allentare le tensioni all'interno del centrodestra, dopo la conferma di Sergio Mattarella, e minimizza: "è ovvio che ci siano posizioni diverse". Dopo il flop del centrodestra con la candidatura di Elisabetta Casellati e l'intesa sul nome di Elisabetta Belloni, la numero uno del Dis, bruciato prima ancora di entrare nella rosa, è Giorgia Meloni ad alzare il livello dello scontro e cercare la resa dei conti con i centristi. Per la leader di FdI la rielezione di Mattarella è "l'ennesima grave anomalia". Punta il dito su Forza Italia e Cambiamo per aver ostacolato l'elezione di una personalità di centrodestra e afferma che Salvini e Berlusconi non sono più alleati. Per Tajani la crisi è passeggera, spiega che "nel giorno dei grandi eventi ci sono sempre toni accesi" e assicura: "ci ritroveremo". Sulla coalizione "ci sarà un percorso comune" per "rendere il centrodestra più forte e attrattivo al centro, sui valori europei. L'anima europeista e popolare deve essere protagonista".

