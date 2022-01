https://it.sputniknews.com/20220130/bancarotta-e-ricettazione-estradato-in-italia-dal-venezuela-il-latitante-vivaldi-14844747.html

Traffico di droga e criminalità: il Venezuela estrada il latitante italiano Vivaldi

Traffico di droga e criminalità: il Venezuela estrada il latitante italiano Vivaldi

30.01.2022

italia

venezuela

Traffico di droga e criminalità: il Venezuela estrada il latitante italiano Vivaldi

Sono rientrati oggi in Italia due pericolosi latitanti estradati dal Venezuela. Si tratta di Roberto Vivaldi e Flavio Febi, arrestati nel marzo 2021a Isla Margarita dall'Interpol di Caracas in collaborazione con la polizia italiana, nell'ambito del progetto Wanted 3 promosso dal Servizio centrale operativo e dal Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia.Il settantenne Roberto Vivaldi, originario di Prato, era latitante dal 1997 e inserito nell'elenco dei maggiori ricercati italiani all'estero. Aveva fatto perdere le sue tracce dopo una condanna a 20 anni e 10 mesi di carcere per bancarotta, ricettazione, riciclaggio, falsità materiale e reati associativi.Da 22 anni viveva in Venezuela sotto falso nome e gestiva un negozio di articoli musicali e dischi a Isla Marghera. L'uomo è stato localizzato dagli uomini della Sco e della squadra mobile di Prato attraverso l'analisi del web e dei profili social. Nell'operazione è stato fondamentale il ruolo di un agente sotto copertura che è entrato in contatto con il ricercato. La certezza che si trattasse di Vivaldi è arrivata dall'analisi delle impronte digitali sui dischi in vinile spediti dal Venezuela all'Italia. L'agente sotto copertura, entrato poi in confidenza, è riuscito a fissare un incontro al quale si sono presentati gli uomini dell'Interpol venezuelana. Assieme a Vivaldi è arrivato oggi in Italia anche il trentatreenne romano Flavio Febi. Nei suoi confronti è emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nel 2017 dal Gip di Torino per traffico internazionale di stupefacenti. Secondo gli inquirenti, Febi faceva parte di un gruppo criminale di italiani e albanesi che gestiva le piazze di spaccio di Torino. Aveva allestito un canale di approvvigionamento facendo arrivare la cocaina da Caracas all'interno di bottiglie di Rum. Il trentatreenne è stato trasferito nel carcere Regina Coeli di Roma a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

venezuela

