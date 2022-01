https://it.sputniknews.com/20220130/australian-open-vince-nadal-a-segno-il-record-assoluto-di-successi-nei-tornei-del-grande-slam-21-14843842.html

Australian Open, vince Nadal. A segno il record assoluto di successi nei tornei del Grande Slam: 21

Australian Open, vince Nadal. A segno il record assoluto di successi nei tornei del Grande Slam: 21

Con la vittoria di oggi agli Australian Open, il tennista spagnolo si qualifica primo tennista al mondo a vincere 21 Grandi Slam. 30.01.2022, Sputnik Italia

Uno più di Federer e Djokovic.Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha superato il serbo Novak Djokovic e lo svizzero Roger Federer, diventando il primo tennista a vincere 21 Grandi Slam.Questa domenica, Nadal ha battuto il russo Danil Medvedev nella finale del primo Grande Slam della stagione, l'Australian Open.Il 35enne spagnolo vanta 13 vittorie agli Open di Francia, quattro vittorie agli US Open, due a Wimbledon e al "Melbourne Park". Djokovic e Federer hanno vinto 20 titoli a testa, mentre il serbo non ha giocato in Australia a causa del problema avuto con il visto e per la conseguente espulsione, Federer invece non ha giocato per la convalescenza da un infortunio.Nadal è diventato il quarto tennista nella storia a vincere almeno due volte in tutti i tornei del Grande Slam.In precedenza questo risultato è stato raggiunto da Djokovic, così come agli australiani Rod Laver e Roy Emerson.Nelle donne, l'australiana Margaret Court ha vinto con il record di 24 Grandi Slam (13 dei quali prima degli Open). In termini di titoli da quando nel '68 sono stati introdotti gli Open, in cima alla classifica vi è l'americana Serena Williams (23).

