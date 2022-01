https://it.sputniknews.com/20220130/-morto-lalpinista-italiano-korra-pesce-era-disperso-in-patagonia-14846969.html

È morto l’alpinista italiano “Korra” Pesce. Era disperso in Patagonia

È morto l’alpinista italiano “Korra” Pesce. Era disperso in Patagonia

Era stato travolto da una valanga di pietre e sassi venerdì. Il corpo senza vita individuato da un drone. 30.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-30T19:41+0100

2022-01-30T19:41+0100

2022-01-30T19:41+0100

argentina

alpinista

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/14843681_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_f8d7c59b8866a0644ed59e3a89e155ac.jpg

L’alpinista italiano Corrado Pesce, detto “Korra”, che era stato travolto venerdì da una valanga di pietre e sassi su una difficile parete del Cerro Torre in Patagonia, è morto.Inoltre, un drone ha catturato le immagini del corpo di “Korra”.“Abbiamo potuto solo oggi ingrandire le immagini di un drone volato venerdì mattina nella zona dell'incidente. Si vede il corpo di Pesce scivolato 50 metri sotto la piattaforma dove aveva passato la notte con un compagno argentino. A quell'altezza, e senza protezione adeguata, la morte per ipotermia arriva dopo massimo due ore”, ha spiegato la dottoressa.La valanga, l’allarme e le ricercheIl 41enne alpinista, guida alpina a Chamonix, era rimasto bloccato da venerdì sul Cerro Torre.Era stato travolto da una valanga di pietre e sassi insieme al compagno di cordata, l’argentino Tomas Aguilò, che è in ospedale.Dopo la valanga, l’argentino aveva aiutato “Korra” a raggiungere un riparo detto “il box degli inglesi” e aveva dato l’allarme.Ma l’alpinista italiano non era riuscito a raggiungere i soccorsi perché non poteva muoversi per le gravi ferite.Il maltempo ha bloccato i tentativi di recuperarlo e le ricerche sono state sospese.

https://it.sputniknews.com/20220130/patagonia-disperso-alpinista-italiano-stop-alle-ricerche-14843706.html

argentina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

argentina, alpinista