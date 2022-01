Venezuela, l'Italia respinge la richiesta di estradizione dell'ex ministro del petrolio sotto Chavez

https://it.sputniknews.com/20220129/venezuela-litalia-respinge-la-richiesta-di-estradizione-dellex-ministro-del-petrolio-sotto-chavez-14831663.html

Rafael Ramirez non verrà estradato dall'Italia al Venezuela. La richiesta avanzata da Caracas nei confronti dell'ex ministro del Petrolio e capo della compagnia nazionale petrolifera PDVSA è stata respinta venerdì dalla Corte di Cassazione, secondo quanto riferisce il suo avvocato Roberto de Vita a Reuters. De Vita ha aggiunto che la Corte avrebbe confermato una precedente sentenza che respinge l'estradizione di Ramirez sulla base delle violazioni dei diritti umani in Venezuela. La sentenza è stata consegnata alle parti in causa ma non è ancora pubblicata sul sito della Cassazione. L'ex ministro è accusato di riciclaggio di denaro, assieme al cugino Diego Salazar e all’imprenditore Jorge Enrique Luongo, secondo quanto riporta la rivista degli Italiani in Venezuela, La Voce. Sarebbe coinvolto “nel caso della ‘nave fantasma’ di proprietà dell’inesistente compagnia Petro Saudi Saturn, e anche nel caso dell’Office of Marketing Intelligence and Petroleum Policy, con sede a Vienna”.Figura chiave con ChavezRafael Ramirez è una figura chiave durante la presidenza di Hugo Chavez. In uno dei principali Paesi produttori di greggio, è stato dal 2002 ministro del Petrolio e dell'Energia e dal 2004 a capo della compagnia petrolifera nazionale PDVSA. Ha mantenuto questi incarichi sino alla morte di Chavez. Dalla fine 2014 ha iniziato a svolgere attività diplomatica come ambasciatore del Venezuela all'Onu fino al 2017, anno della rottura con l'attuale presidente Nicolas Maduro. Lo stesso anno sono iniziati i guai giudiziari con l'accusa di corruzione. L'ex ministro, che sarebbe in possesso della doppia cittadinanza, è dunque fuggito in Italia. Le autorità venezuelane nel 2018 hanno chiesto all'Interpol di localizzare e arrestare Ramírez e successivamente l'estradizione dall'Italia nel 2020. E' incriminato per peculato doloso proprio, evasione di procedura di offerta e associazione a delinquere.Ramírez, da parte sua, nega le accuse di corruzione e afferma di essere perseguitato dal governo per le critiche alla gestione di Maduro. Vicinissimo a Chavez ne era stato uno stretto confidente e rimane un ammiratore del defunto presidente del Venezuela. A luglio la Corte di Appello di Roma si era espressa a favore della richiesta di estradizione del Venezuela.

