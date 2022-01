https://it.sputniknews.com/20220129/tour-di-kanye-west-in-australia-a-rischio-le-autorita-avvertono-o-ti-vaccini-o-non-entri-14832037.html

Tour di Kanye West in Australia a rischio, le autorità avvertono: o ti vaccini o non entri

Tour di Kanye West in Australia a rischio, le autorità avvertono: o ti vaccini o non entri

Rischia di saltare il tour australiano in programma per marzo. Il rapper statunitense è un convinto no vax ed parlato della vaccinazione come "il marchio della... 29.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-29T17:29+0100

2022-01-29T17:29+0100

2022-01-29T17:51+0100

australia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/9334549_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_53ed056e18102659e0741478a0904186.jpg

Un altro caso Djokovic si profila all'orizzonte. Questa volta le autorità australiane potrebbero chiudere la porta a Kanye West, il famoso rapper statunitense che in passato si è espresso contro la vaccinazione il Covid. Secondo quanto riferisce l'agenzia australiana SBS News, il suo tour programmato a marzo rischia di saltare perché le autorità hanno chiarito che neanche questa volta faranno eccezioni: chi entra in Australia deve essere immunizzato con almeno due dosi di vaccino. Sulla questione è intervenuto il primo ministro Scotto Morrison, che alla domanda sul tour di West, ha insistito sul rispetto delle regole.Non si conosce lo stato di vaccinazione di West, che in un'intervista rilasciata nel 2021 aveva affermato di aver ricevuto una dose. Il rapper in passato si era candidato alle elezioni presidenziali e sosteneva teorie complottiste sui vaccini. In particolare avrebbe detto che il fondatore di Microsoft Bill Gates con la vaccinazione anti-Covid stava tentando di impiantare microchip in miliardi di persone. In un'intervista rilasciata a Forbes aveva dichiarato che i vaccini sono "il marchio della bestia".

australia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

australia