https://it.sputniknews.com/20220129/superbonus-sicindustria-imprese-a-rischio-default-per-le-limitazioni-del-dl-sostegni-14823679.html

Superbonus, Sicindustria: imprese a rischio default per le limitazioni del Dl Sostegni

Superbonus, Sicindustria: imprese a rischio default per le limitazioni del Dl Sostegni

Il leader degli industriali siciliani lancia l'allarme sul rischio default delle imprese: le nuove limitazioni nel Dl Sostegni ter affossano il settore. 29.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-29T11:34+0100

2022-01-29T11:34+0100

2022-01-29T11:34+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/140/96/1409660_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_cfd1ab60f6baf923858c6fec2b72f7ec.jpg

Il boom di aziende sorte in Sicilia grazie a Superbonus 110 e bonus edilizi rischia di trasformarsi in un default dell'intero settore, per le nuove limitazioni alla cessione del credito d'imposta, introdotte dal governo Draghi nel Dl Sostegni ter.Il rischio, spiega, è quello di danneggiare migliaia di imprese oneste, impegnate in interventi di riqualificazione energetica e sismica, che "si troveranno costrette a rivedere le condizioni contrattuali con i propri committenti con il rischio concreto di contenziosi. - avverte Bongiorno - Ma non solo".Il leader degli industriali siciliani mette in evidenza le difficoltà delle aziende per l'ulteriore rincaro dei prezzi delle materie prime a gennaio, che si somma a quello già subito l'anno scorso.Secondo Sicindustria, le limitazioni previste nel dl Sostegni alle operazioni di cessione di credito d'imposta, che potranno essere effettuate unicamente da grandi banche, creeranno una "pericolosa concentrazione" del mercato con un "inevitabile" allungamento dei tempi e dei costi."La richiesta - conclude Bongiorno - è, quindi, che si rivedano le modifiche previste, e in particolare l'art. 28, non limitando le ulteriori cessioni di credito tra banche e intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia, in grado di garantire in ogni caso la tracciabilità dei flussi finanziari ed escludere quindi la possibilità di frodi".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia