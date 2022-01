https://it.sputniknews.com/20220129/sardegna-cagliari-maxi-incendio-da-ieri-pomeriggio-in-atto-in-deposito-della-logistica-14825581.html

Sardegna, Cagliari: maxi-incendio da ieri pomeriggio in atto in deposito della logistica

Operazioni ancora in corso per domare il maxi-incendio scoppiato ieri pomeriggio in un deposito di una ditta di logistica del cagliaritano. 8 le squadre dei... 29.01.2022, Sputnik Italia

Un grosso incendio sta interessando, da ieri pomeriggio, un deposito della logistica a Macchiareddu, nel cagliaritano. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.Sul posto sono operative 8 unità dei vigili del fuoco dell'Isola e anche i carabinieri della Stazione di Uta e della Compagnia di Iglesias.Le fiamme, partite da un primo stabile, si sono poi diffuse ad un secondo capannone. Gli uomini dei vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte, con altre due squadre di supporto alle operazioni, arrivate dal distaccamento aeroportuale di Elmas.Si segnalano danni ingenti. I due capannoni sono andati distrutti.Si sono aperte le indagini per capire l'origine del grosso incendio. Al momento si fa avanti l'ipotesi di un corto circuito che ha provocato il primo focolaio.

