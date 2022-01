Russia, esercitazioni militari: respinto attacco aereo nell'Artico con l'incrociatore atomico

https://it.sputniknews.com/20220129/russia-esercitazioni-militari-incrociatore-nucleare-respinge-attacco-aereo-nellartico-14826180.html

Il pesante incrociatore missilistico a propulsione nucleare Pietro il Grande ha testato la difesa aerea della base principale della Flotta del Nord, ha detto... 29.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-29T13:25+0100

mondo

russia

sicurezza

geopolitica

esercitazioni

marina russa

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/818/49/8184963_0:84:3343:1964_1920x0_80_0_0_4596aff623abe774fe37e16e542662eb.jpg

"Come parte dell'esercitazione con il gruppo di spedizione artico, condotto sotto la guida del comandante della Flotta del Nord, l'ammiraglio Alexander Moiseev, l'equipaggio dell'incrociatore missilistico nucleare pesante Pietro il Grande ha condotto un'esercitazione di difesa aerea nella base principale della Flotta del Nord, Severomorsk", ha detto il servizio stampa.Sono state risolte le questioni relative al mantenimento della velocità di predisposizione al combattimento delle armi missilistiche antiaeree e delle apparecchiature radio della nave ed è stato verificato il livello di addestramento degli equipaggi da combattimento.Le esercitazioni si sono svolte direttamente nella base militare. In accordo con gli obiettivi delle manovre, l'incrociatore ha respinto l'attacco areo del nemico simulato dalle navi e dal quartier generale della flotta.L'incrociatore Pietro il Grande è equipaggiato con il sistema missilistico antiaereo Fort, analogo navale del sistema missilistico antiaereo terrestre S-300, ed è in grado di fornire difesa aerea per le navi in ​​mare, così come fornire punti base, ede è in grado di colpre bersagli aerei fino a 100 chilometri di distanza.

russia

