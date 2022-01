https://it.sputniknews.com/20220129/roma-carabiniere-travolto-e-ucciso-da-unauto-mentre-faceva-jogging-al-pincio-14822586.html

Roma, carabiniere travolto e ucciso da un'auto mentre faceva jogging al Pincio

Roma, carabiniere travolto e ucciso da un'auto mentre faceva jogging al Pincio

Il tenente colonnello Antonio Pastore, 55 anni, è la quattordicesima vittima di incidenti stradali nella Capitale dall'inizio dell'anno. 29.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-29T10:57+0100

2022-01-29T10:57+0100

2022-01-29T10:57+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1a/9349146_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_eecd84d07e6a4660d8733d2d8ec27e70.jpg

Un carabiniere è stato investito e ucciso da un'auto in pieno centro a Roma, mentre faceva jogging al Pincio, non lontano da piazza del Popolo. La vittima è Antonio Pastore, 55 anni, tenente colonnello dell'Arma.Mentre correva per viale Gabriele D'Annunzio, Pastore è stato travolto da una Toyota guidata da una ragazza di 21 anni. Soccorso immediatamente, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto, dove è deceduto qualche ora dopo, nella tarda mattinata di venerdì 28 gennaio, per le gravi ferite riportate.Sul caso indagano gli agenti del I gruppo di polizia locale, gli stessi che hanno accompagnato la giovane al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni per gli esami di rito.Pastore, originario di Lucera, in provincia di Foggia, si era trasferito a Roma da anni e lavorava a Castro Pretorio, all'ufficio di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia. Lascia la moglie di 52 anni e due figli di 16 e 11 anni.Il militare è la quattordicesima vittima della strada nella Capitale dall'inizio dell'anno, in media uno ogni due giorni. La sua morte segue quella di Renato Cecchetto, anche lui vittima di un incidente stradale.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia