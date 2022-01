https://it.sputniknews.com/20220129/quirinale-saltano-le-alleanze-si-cerca-un-nome-per-la-settima-votazione-14820150.html

Il centrodestra è spaccato, l’asse tra Pd e M5S ha subito delle incrinature molto pesanti e sia i Dem che i pentastellati sono divisi al loro interno. Il quinto giorno di votazioni per il Quirinale ha prodotto più divisioni e confusione che unità d'intenti, e ha bruciato due nomi di possibili presidenti donna in meno di 24 ore.Dopo il flop di Elisabetta Casellati, la presidente del Senato, a cui sono mancati anche i voti del centrodestra, è stata la volta della numero uno del Dis, Elisabetta Belloni, che in un solo colpo è passata da nome eccellente a opzione da scartare, con il no di Matteo Renzi, di Forza Italia, di Leu e di parte del Pd e del M5S.Nella rosa delle candidate donna, auspicata dal leader del Carroccio e dal numero uno del M5S, ci sono ancora Marta Cartabia, la Belloni e Paola Severino.Ma restano in pista anche il bis di Sergio Mattarella, che ieri ha ricevuto 336 voti, e Mario Draghi.Aria tesa nel centrodestraChi ne esce senza lo scettro di vincitore è Matteo Salvini, che ha tentato due approcci e ha lanciato due nomi, Casellati e Belloni, senza ottenere i risultati sperati.E dopo la debacle di Casellati, Forza Italia ha deciso di trattare da sola.Dopo un'ora e mezza di faccia a faccia, è stata sancita la nascita di un nuovo gruppo di grandi elettori, che porteranno avanti trattative autonome e che torneranno alla Camera disponibili a sostenere Pier Ferdinando Casini per il Quirinale, secondo quanto è emerso al termine dei lavori.M5S divisiNonostante il tweet di Beppe Grillo sulla Belloni, l’ex premier Conte è in grossa difficoltà con i suoi.Parte del partito chiede la rielezione di Mattarella e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio condanna la decisione di bruciare la Belloni senza un “accordo condiviso”, “buttando in pasto al dibattito politico” il nome della numero uno del Dis.Conte, oltre alla riunione con i suoi, ha dovuto anche spiegare agli alleati di Pd e Leu di non voler rompere le intese sposando la tesi della Lega, ma di aver voluto fare un passo nella direzione del dialogo.Il Pd spinge per Mattarella bisEnrico Letta, al termine del confronto serale con Conte e Speranza, ha spiegato che ritiene “fondamentale” organizzare “un incontro delle forze di maggioranza, per il Quirinale” prima del voto di stamattina, perché “non può esserci una soluzione che spacchi la maggioranza, tenendo conto della novità dell'autonomizzazione di Forza Italia".Nei Dem cresce la sensazione che Conte voglia far cadere il governo in un patto segreto con Salvini, e così viene etichettata la proposta della Belloni, che diventa invisa.

