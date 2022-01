https://it.sputniknews.com/20220129/quanto-spendono-gli-usa-per-contenere-la-russia--14823246.html

Quanto spendono gli USA per contenere la Russia?

Quanto spendono gli USA per contenere la Russia?

Gli Stati Uniti, ogni anno, includono nel budget le spese per il programma dell’Iniziativa europea di deterrenza (EDI, European Deterrence Initiative). Il... 29.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-29T10:02+0100

2022-01-29T10:02+0100

2022-01-29T10:02+0100

multimedia

russia

usa

infografica

difesa

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/14823136_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_2e2c88204399f95382befa2b1a7d8fc8.png

L'obiettivo principale del programma è ampliare la presenza militare statunitense in Europa, per ridurre la preoccupazione dei membri della NATO sull'"aggressione russa". Nell’ambito dell'iniziativa, Washington rafforza le unità esistenti, modernizza le infrastrutture e svolge esercitazioni congiunte.

Ivano

Invece di spendere soldi per abbattere la disoccupazione, togliere barboni e tossici dalle strade, offrire la sanità a tutti a prezzi accessibili loro buttano soldi in queste minchiate. Non lo capirò mai gli americani, mah...

0