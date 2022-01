https://it.sputniknews.com/20220129/multa-insolita-a-firenze-campane-troppo-rumorose-2000-euro-di-sanzione-al-parroco-14821355.html

Multa insolita a Firenze: campane troppo rumorose, 2.000 euro di sanzione al parroco

Un parroco della parrocchia di Santa Maria, nel quartiere di Coverciano, a Firenze, si è visto costretto a pagare una multa del valore di 2.000 euro per le campane della sua chiesa.Stando ai rilievi audiometrici effettuati dall'Arpat, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Toscana, infatti, è risultato che suddetta parrocchia abbia superato di gran lunga il valore in decibel consentito dalla legge.Il parroco dovrà inoltre limitarsi a non più di 200 rintocchi al giorno e solo nella fascia di orario che va dalle 8 alle 21.Si è conclusa così, con un'ammenda per il religioso, il bisticcio che andava avanti da tempo tra i residenti della zona e la parrocchia.La diatriba era iniziata ben 4 anni fa, tra denunce, petizioni e minacce a vario titolo.Da Palazzo Vecchio riportano la conclusione della vicenda, con tanto di nota ufficiale, come riportato da Il Gazzettino:Le campane, insomma, continuano a suonare, ma solo per richiamare i fedeli alla messa e per il saluto a Maria delle 18. "Dopo tutti questi anni, durante i quali abbiamo a più riprese chiesto il rispetto delle nostre esigenze di vita, finalmente possiamo riprendere con più tranquillità le nostre attività all'interno delle abitazioni. Rimane il disagio della domenica, giorno che dovrebbe essere dedicato al riposo. I primi rintocchi iniziano alle 8 e proseguono per tutta la mattinata", sottolineano i residenti al Corriere.

