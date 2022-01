https://it.sputniknews.com/20220129/milano-violenti-scontri-durante-protesta-per-la-morte-di-un-18enne---video-14828013.html

Milano: violenti scontri durante protesta per la morte di un 18enne - Video

Milano: violenti scontri durante protesta per la morte di un 18enne - Video

Violenti scontri sono scoppiati nel capoluogo lombardo tra polizia e studenti, che protestavano per la morte del 18enne Lorenzo Parelli. 29.01.2022, Sputnik Italia

Gli scontri sono scoppiati quando la polizia ha bloccato l'accesso degli studenti alla sede di Assolombarda a Milano. I dimostranti, studenti e studentesse di Milano, hanno portato una putrella di cartone, in memoria del 18enne Lorenzo Parelli, morto in una fabbirica a Udine durante uno stage gratuito. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno cercato di allontanare e bloccare i manfestanti. Lorenzo Parelli è stato colpito alla testa da una trave d'acciaio mentre era intento alla realizzazione di una struttura metallica presso lo stabilimento della Burimec di Lauzacco, in provincia di Udine. La procura di Udine ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico del legale rappresentante, come datore di lavoro.

