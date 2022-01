https://it.sputniknews.com/20220129/medici-no-vax-39-sospesi-dallordine-di-catania-14829072.html

Medici no-vax, 39 sospesi dall'Ordine di Catania

Sette dei sospesi sono dichiaratamente no-vax, mentre gli altri non hanno mai risposto alle richieste di adeguamento all'obbligo vaccinale. 29.01.2022, Sputnik Italia

L'Ordine dei Medici di Catania ha sospeso 39 suoi iscritti, in quanto non in regola con la certificazione di avvenuta vaccinazione anti-Covid. Lo si apprende da Ansa.Nel dettaglio, solo sette dei 39 sospesi sono dichiaratamente no-vax, fa sapere il presidente dell'Ordine catanese, Ignazio La Mantia. Gli altri 32 sono medici che non hanno mai risposto alle richieste di adeguamento all'obbligo vaccinale sollecitati via pec, come richiesto da normativa.Questa sospensione porta a 77 il totale dei medici sospesi dall'ordine di Catania, su un totale di oltre 12mila iscritti."È lo 0,6% circa degli iscritti all'Albo: una percentuale esigua, fortunatamente - sottolinea La Mantia - continueremo il lavoro di verifica nei prossimi giorni, sperando che vengano regolarizzate quante più posizioni, a garanzia del corretto funzionamento di tutto il sistema sanitario".I medici sospesi sono stati segnalati ai carabinieri dei Nas.

