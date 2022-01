https://it.sputniknews.com/20220129/mattarella-bis-le-reazioni-social-il-punto-piu-basso-della-politica-14832628.html

Mattarella bis, le reazioni social: il punto più basso della politica

Mattarella bis, le reazioni social: il punto più basso della politica

Platone nel suo Cratilo scrive: "Dice Eraclito "che tutto si muove e nulla sta fermo" e confrontando gli esseri alla corrente di un fiume, dice che "non... 29.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-29T20:06+0100

2022-01-29T20:06+0100

2022-01-29T20:21+0100

italia

sergio mattarella

quirinale

elezioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/868/47/8684775_533:45:2109:932_1920x0_80_0_0_80305731548e99e093b400f84bc58636.jpg

Invece in Italia si può, e anche la seconda volta.."Il punto più basso della politica", cosi hanno definito questa elezioni nello studio di Quarta Repubblica (Mediaset).Anche sui social prevalgono commenti negativi, che denunciano il fallimento della classe politica.AC-DCSecondo mandato seconda voltaLa politica non è un talent showCandidati bruciatiPer dirla come GaberVoce fuori dal coro

quirinale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Evgeny Utkin https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/77/7987778_0:0:961:960_100x100_80_0_0_6d4e07b965b41f9c3f810e8efa7cc584.jpg

italia, sergio mattarella, quirinale, elezioni