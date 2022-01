https://it.sputniknews.com/20220129/laustralia-salva-i-suoi-koala-stanziati-35-milioni-di-dollari-per-proteggere-i-piccoli-marsupiali-14829364.html

L'Australia salva i suoi koala: stanziati 35 milioni di dollari per proteggere i piccoli marsupiali

L'Australia salva i suoi koala: stanziati 35 milioni di dollari per proteggere i piccoli marsupiali

Corsa ai ripari, da parte del governo australiano, per salvare i tanto amati marsupiali simbolo del Paese. Fondo da 35 milioni di dollari in aiuto. Ad... 29.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-29T22:24+0100

2022-01-29T22:24+0100

2022-01-29T22:24+0100

mondo

australia

koala

animali

costume, società e curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/847/05/8470566_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_d428bdb38ba56d9bfa445414f5db7333.jpg

Nei prossimi quattro anni l'Australia investirà 35 milioni di dollari a tutela dei propri koala, lo riferisce oggi il premier Scott Morrison, come riportato da Ansa:A causa degli ingenti incendi boschivi, che hanno colpito recentemente il Paese, in particolare dal 2018, circa il 30% dei koala australiani sono deceduti.A ciò si sono aggiunte la siccità, il disboscamento, secondo quanto riferisce l'Australian Koala Foundation, ma anche numerosi altri fattori, che ne hanno falcidiato la popolazione.L'anno 2019 è stato catastrofico per il koala australiano, gli incendi, difatti, hanno distrutto più di 12 milioni di acri di terra nel solo New South Wales.Altra minaccia importante per il piccolo marsupiale, la presenza della clamidia, malattia a trasmissione sessuale che sta decimando le comunità di questi piccoli animali.L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), ha inserito il koala nella lista degli animali a rischio estinzione, definendo lo stesso come "vulnerabile".Difficile la stima della popolazione di koala liberi in natura; si parla di una popolazione tra i 100mila e il mezzo milione di animali, ma per l'Australian Koala Foundation sarebbero molti di meno, pari a circa 58.000.

https://it.sputniknews.com/20200113/koala-a-rischio-di-estinzione-per-devastanti-incendi-in-australia-8518128.html

australia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, australia, koala, animali, costume, società e curiosità