https://it.sputniknews.com/20220129/green-pass-attenzione-a-false-mail-da-parte-del-ministero-della-salute-su-scadenza-del-certificato-14819440.html

Green pass: attenzione a false mail da parte del ministero della Salute su scadenza del certificato

Green pass: attenzione a false mail da parte del ministero della Salute su scadenza del certificato

Il Ministero della Salute mette in guardia i cittadini: "Quelle mail non sono nostre". Si solleva il caso su una mail che starebbe circolando in questi giorni... 29.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-29T07:22+0100

2022-01-29T07:22+0100

2022-01-29T08:55+0100

italia

sicurezza

ministero della salute

annuncio

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/13488227_0:241:959:780_1920x0_80_0_0_c2cdb391656c6a18ef5b44d6ef326e3a.jpg

Il Ministero della Salute, con una nota ufficiale, fa sapere di non avere nulla a che fare con la mail che sta colpendo in queste ore molti cittadini italiani riguardante un'ipotetica "scadenza imminente" del certificato verde. Pare si tratti di phishing."Stanno circolando email false da un mittente che si finge il Ministero della Salute", dice lo stesso Ministero nella nota:La nota continua spiegando che cos'è il phishing, vale a dire "un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio".L'intervento del ministero sul tema sollevato finisce con il riportare il numero da chiamare per avere informazioni sul proprio certificato verde: call center del ministero al numero 15 00.A tale numero, appositamente predisposto dal ministero già dal 27 gennaio 2020, rispondono infermieri e personale sanitario appositamente formati sul tema. Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni.

https://it.sputniknews.com/20220123/bonus-inps-occhio-alla-truffa-non-aprire-il-link-nellemail-del-falso-servizio-clienti-14733505.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sicurezza, ministero della salute, annuncio, green pass