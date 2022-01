https://it.sputniknews.com/20220129/festival-di-sanremo-2022-misure-di-sicurezza-rafforzate-allerta-anti-terrorismo--14829995.html

Festival di Sanremo 2022, misure di sicurezza rafforzate: allerta anti-terrorismo

Festival di Sanremo 2022, misure di sicurezza rafforzate: allerta anti-terrorismo

29.01.2022

La Questura di Imperia, in collaborazione con tutte le forze dell'ordine in campo (carabinieri, polizia, polizia locale, guardia di finanza, capitaneria di porto) sta predispondendo le misure di sicurezza da mettere in atto in vista dell'apertura del Festival di Sanremo. All'interno del commissariato di polizia della cittadina rivierasca, verrà allestito un "centro operativo per la gestione della sicurezza", cui verranno trasmesse le immagini dei siti più sensibili, catturate dalle varie telecamere installate del comune e delle forze dell'ordine. Maggiori controlli rispetto agli anni scorsi anche per evitare "intrusioni inopportune", e per la sicurezza in genere. La polizia fa sapere che metterà in campo per l'evento anche gli uomini della Postale, che monitorerà la rete, "in virtù del protocollo firmato tra Rai e Centro nazionale anticrimine". Tra gli obiettivi considerati "sensibili", oltre al Teatro Ariston ove si svolge l'evento, anche il Casinò e Palafiori.Rinforzi consistenti previsti quest'anno, si parla di ben ulteriori 120 unità, che aiuteranno gli uomini delle forze dell'ordine nell'organizzazione e nell'intervento sul campo. Previste operazioni e eventuale bonifica da parte del reparto dell'antiterrorismo durante tutto l'intero svolgimento di questo 72esimo Festival.

