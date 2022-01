https://it.sputniknews.com/20220129/covid-sileri-green-pass-e-vaccini-ora-vanno-ripensati-dati-sui-morti-covid-poco-chiari-14821147.html

Covid, Sileri: "Green pass e vaccini ora vanno ripensati, dati sui morti Covid poco chiari"

Covid, Sileri: "Green pass e vaccini ora vanno ripensati, dati sui morti Covid poco chiari"

Il sottosegretario alla Salute apre ad una rimodulazione del certificato verde per guariti e vaccinati con richiamo. Ipotesi vaccini personalizzati in base ai... 29.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-29T11:12+0100

2022-01-29T11:12+0100

2022-01-29T11:12+0100

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/10246798_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_779e56a292fe77bda5ab34382c1be683.jpg

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, apre ad una revisione del green pass. Quanto bisogna ancora attendere "ce lo dirà il virus", ma Sileri intravede la possibilità di rimodulare il certificato verde in coincidenza con la fine dello stato d'emergenza il 31 marzo.Con il miglioramento della situazione epidemica, il sottosegretario è convinto che la revisione debba riguardare non solo il green pass, ma anche le tempistiche per i richiami del vaccino.L'obiettivo è quello di andare verso "una vaccinazione personalizzata in base alle indicazioni scientifiche. Dovremo poter dire a chi ha un elevato titolo anticorpale che è già immune e lo rivedremo fra sei mesi".Infine, in merito ai decessi Covid, per Sileri è necessaria "trasparenza e completezza dei dati", per chiarire se il virus è "primim movens o concausa di morte". Ad ogni modo, sottolinea, "da noi, come in altri paesi c'è un eccesso di mortalità superiore ai dati ufficiali Covid, specie durante la prima e seconda ondata".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia