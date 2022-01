https://it.sputniknews.com/20220129/consulta-giuliano-amato-eletto-nuovo-presidente-14827889.html

Consulta, Giuliano Amato eletto nuovo presidente

È stato eletto all'unanimità, resterà in carica circa otto mesi, prima del termine del mandato di nove anni. 29.01.2022

Giuliano Amato è stato eletto all'unanimità presidente della Corte Costituzionale. Il primo atto del neopresidente è stato la nomina a vicepresidenti dei giudici Silvana Sciarra, Daria de Pretis e Nicolò Zanon.Giudice con maggiore anzianità, Amato è stato vicepresidente della Corte Costituzionale dal settembre 2020, sotto le presidenze di Morelli e Coraggio. L'esito dell'elezione è stato comunicato dal segretario generale della Consulta, Umberto Zingales.Nominato da Giorgio Napolitano il 12 settembre, resterà in carica circa 8 mesi, prima del termine del suo mandato di nove anni.Chi è Giuliano Amato?Torinese, 83 anni, Giuliano Amato è professore emerito di diritto comparato all'IUE di Fiesole e alla Sapienza di Roma. Membro del Parlamento per 18 anni, è stato ministro dell'Interno e due volte ministro del Tesoro e Presidente del Consiglio.Nella sua lunga carriera ha avuto anche incarichi internazionali di prestigio. Ha presieduto la Commissione Internazionale sui Balcani nel 2003-2005 ed è stato Vice Presidente della Convenzione sul futuro d'Europa nel 2002-2003.Sotto il profilo accademico, è stato è stato Presidente della Scuola Superiore S. Anna e dell'Istituto Treccani, Presidente onorario del Centro Studi Americani di Roma, Presidente della Consulta scientifica del Cortile dei Gentili. Apprezzato anche all'estero, è Honorary Fellow dell'American Academy of Arts and Science e, dal 21 dicembre 2021, Académico Honorario nominato all'unanimità della Real Academia de Ciencias Morales y Politicas.Amato ha prodotto numerosi articoli su antitrust, libertà individuali, forma di governo e vari temi politici. Dal 1994 al 1997, è stato presidente dell'Antitrust, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed è Direttore scientifico del quadrimestrale Mercato, Concorrenza e Regole, edito da Il Mulino.

