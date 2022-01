https://it.sputniknews.com/20220129/cloud-italia-colao-pubblica-il-bando-per-il-polo-strategico-nazionale-14824488.html

Cloud Italia, Colao pubblica il bando per il Polo Strategico Nazionale

Per il trasferimento dei dati della PA online. Le offerte dovranno essere presentate entro il 16 marzo. Preselezionata la cordata con Tim, Sogei, Cdp Equity e... 29.01.2022, Sputnik Italia

Al via il bando per il Polo Strategico Nazionale, tassello del progetto di digitalizzazione della Pubblica amministrazione collegato al Pnrr.Il ministro dell’Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, ha pubblicato i criteri del bando di gara: la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le 16 del 16 marzo 2022.Entro quella data, le aziende o le cordate interessate dovranno presentare le loro offerte, sulla base di riferimento del progetto di Tim, Sogei, Cdp Equity e Leonardo, che è stato preselezionato il mese scorso.Il progetto e i quattro centri di raccoltaIl bando prevede la realizzazione del PSN, che è un’area digitale super protetta dove confluiranno i dati, i documenti, le informazioni di tipo strategico.I “contratti di adesione" al Polo avranno "una durata massima di 10 anni” e implicheranno anche “la migrazione di dati, servizi e applicazioni".Sono previsti quattro centri di raccolta dati in due regioni, per una maggiore sicurezza e stabilità.Le cordate alternative a quella preselezionata vinceranno se il loro progetto risulterà migliore.L'alleanza tra Fastweb ed Engineering - sconfitta in fase di preselezione - medita di partecipare al bando, in questo secondo tempo della partita.

