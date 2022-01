https://it.sputniknews.com/20220129/cardito-na-arrestato-uomo-in-possesso-di-armi-bombe-artigianali-e-droga-14822005.html

Cardito (NA): arrestato uomo in possesso di armi, bombe artigianali e droga

Cardito (NA): arrestato uomo in possesso di armi, bombe artigianali e droga

Un 40enne di Cardito, cittadina in provincia di Napoli, è stato arrestato dagli uomini del Comando locale dei carabinieri per il possesso, tra l'altro, di due... 29.01.2022, Sputnik Italia

Un 40enne di Cardito, comune della città metropolitana di Napoli, è stato trovato in possesso di due ordigni artigianali esplosivi.In uno degli ordigni, gli uomini delle forze dell'ordine hanno trovato chiodi metallici, secondo la tipologia di bomba usata in vari attentati, come quello avvenuto a maggio 2019 in Francia, a Lione, che ha portato al ferimento di più di 10 persone, proprio per i chiodi presenti nell'ordigno. L'uomo, già sottoposto ai domiciliari, è stato trovato inoltre in possesso di stupefacenti a fini di spaccio.Aveva difatti, pronti per essere immessi sulla piazza di spaccio, mezzo chilo di marijuana e 83 grammi di hashish.Fondamentale nell'operazione l'intervento delle unità cinofile del nucleo di Sarno.Rinvenuto anche un fucile a canne mozze e una cartuccia calibro 12 in una strada di campagna del limitrofo comune di Afragola.L'arma è risultata provenire da un furto commesso nel comune di Giugliano in Campania, nel 2019.Denunciato anche un 28enne di Orta di Atella: nella sua abitazione hanno trovato documenti falsi e la somma di 5.300 euro in contanti, somma che si ipotizza di provenienza illecita.Indigani in corso

