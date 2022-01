https://it.sputniknews.com/20220129/biden-annuncia-a-breve-verranno-spostati-8500-soldati-in-ucraina-14818611.html

Biden annuncia: a breve verranno spostati 8500 soldati in Ucraina

In un clima di crescente tensione, il presidente americano Joe Biden ha annunciato che "a breve" verranno spostate truppe "nell'Europa dell'Est e nei Paesi... 29.01.2022, Sputnik Italia

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato lo spostamento a breve di un piccolo contingente di soldati in Europa dell'Est e nei Paesi membri della NATO. Lo riferisce il quotidiano The Hill: Intanto il Pentagono ha messo in stato di allerta 8.500 soldati in vista di un eventuale dispiegamento nei Paesi della NATO in Europa orientale. La maggior parte delle truppe si unirà a una forza di risposta rapida della NATO nella zona dell'Europa dell'est. Gli Stati Uniti ritengono che un'invasione russa dell'Ucraina sia alle porte, nonostante le ripetute rassicurazioni da parte russa sul tema.L'annuncio di Biden si inserisce in tale contesto, ed esprime pienamente le preoccupazioni da parte degli Stati Uniti di una "imminente invasione russa in Ucraina". Da parte russa solo ieri il ministro degli Esteri Sergey Lavrov aveva detto nel corso di una intervista a radio Sputnik che "se dipenderà da Mosca, non ci sarà nessuna guerra", sottolineando che Mosca ha chiesto più volte garanzie sulla propria sicurezza, e in particolare ha chiesto ai suoi partner occidentali "garanzie legali per prevenire un'ulteriore espansione verso est della NATO, di non unire al blocco l’Ucraina e di non stabilire basi militari nei paesi ex-sovietici".Oltre a ciò, le proposte russe contengono anche una clausola sul "non dispiegamento di armi d'attacco della NATO vicino ai confini della Russia e sul ritiro delle forze dell'alleanza nell'Europa orientale alle posizioni del 1997".Il ministro ha espresso però anche fermezza nelle sue dichiarazioni sulla posizione russa sul tema:

