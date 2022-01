https://it.sputniknews.com/20220129/austria-cancelliere-nehammer-dal-5-febbraio-allenteremo-le-restrizioni-per-il-covid-19-14828745.html

Austria, cancelliere Nehammer: dal 5 febbraio allenteremo le restrizioni per il Covid-19

Il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, ha annunciato questo sabato che il 5 febbraio inizierà un graduale allentamento delle restrizioni dovute al... 29.01.2022, Sputnik Italia

In Austria si pensa ad un progressivo allentamento delle restrizioni imposte nel quadro della lotta al coronavirus. A riferirlo il cancelliere stesso:Il cancelliere ha aggiunto che dal 19 febbraio tornerà ad applicarsi in gastronomia e turismo la regola delle 3G (vaccinati, guariti, testati).Come ha specificato il capo del Ministero della Salute austriaco, Wolfgang Mückstein, sia i test PCR che i test dell'antigene del coronavirus saranno accettati secondo la regola delle 3G.In precedenza, il cancelliere austriaco aveva annunciato la fine del blocco per i non vaccinati contro il coronavirus dal 31 gennaio, lasciando in vigore la regola delle 2G (vaccinato o guarito) per recarsi nella maggior parte dei luoghi pubblici.Il 1° febbraio entrerà in vigore, in Austria, la legge sulla vaccinazione obbligatoria. La legge si applicherà a tutte le persone di età superiore ai 18 anni registrate in Austria. Dal 15 marzo il rispetto dell'obbligo sarà vigilato dalle forze dell'ordine, la multa massima durante l'anno può arrivare fino a 3,6mila euro.

