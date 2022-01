https://it.sputniknews.com/20220129/apertura-olimpiadi-putin-e-zelenskiy-a-pechino-nessun-incontro-in-programma-14828200.html

Apertura Olimpiadi, Putin e Zelenskiy a Pechino: nessun incontro in programma

Apertura Olimpiadi, Putin e Zelenskiy a Pechino: nessun incontro in programma

29.01.2022

Non è neanche in programma un incontro con il presidente ucraino Vladimir Zelenskiy, anche se ciò non è da escludere del tutto. A dare la notizia a Sputnik è stato il portavoce del presidente russo, Dmitriy Peskov.Il leader russo ha in programma colloqui bilaterali con il suo omologo cinese Xi Jinping a Pechino e la visita alla cerimonia di apertura dei Giochi.Le Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino si terranno dal 4 al 20 febbraio. La China Central Television ha riferito venerdì che la parte cinese si aspetta la presenza di oltre 20 capi di stato, leader di governo e di organizzazioni internazionali alla cerimonia di apertura dei Giochi.A causa della pandemia di Covid-19, i Giochi si svolgeranno però con una serie di restrizioni.In precedenza, Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sul suo sito web aveva annunciato di aver previsto dei cambiamenti alle misure restrittive in atto per combattere il coronavirus, in vista delle olimpiadi di Pechino. Nello specifico, gli individui che risulteranno positivi ad un test PCR saranno isolati in predisposte aree ad hoc. Per coloro i cui test PCR mostreranno costanti risultati positivi, poi, verrà sviluppata una procedura per tornare a casa il prima possibile.

