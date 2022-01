https://it.sputniknews.com/20220128/usa-psaki-siamo-aperti-alla-via-diplomatica-con-la-russia---video-14817190.html

USA, Psaki: siamo aperti alla via diplomatica con la Russia - Video

Giovedi’ a Washington il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki durante un briefing alla Casa Bianca ha risposto alla domanda di un giornalista... 28.01.2022, Sputnik Italia

La risposta è arrivata dopo che le è stata chiesta la sua interpretazione su quanto detto dalla Russia, che ha bisogno di tempo per rivedere la risposta scritta degli Stati Uniti in relazione alle sue richieste.Psaki ha sottolineato che la revisione da parte della Russia della risposta degli Stati Uniti è "parte del processo diplomatico" e ha annunciato l'intenzione di far parlare "presto" il Segretario di Stato Antony Blinken con il suo omologo russo Sergey Lavrov.Il ministro degli Esteri ucraino ha affermato che l'attuale accumulo di truppe russe ai confini del Paese non è sufficiente per lanciare un'offensiva su vasta scala.La Russia ha negato le accuse di ammassare forze al confine con l'intenzione di invadere l'Ucraina.

