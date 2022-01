https://it.sputniknews.com/20220128/uomo-guidava-da-oltre-70-anni-senza-patente-e-assicurazione-nel-regno-unito-14812413.html

Mercoledì sera, mentre erano di pattuglia, degli agenti della polizia stradale di Nottingham, nell’Inghilterra centrale, hanno fermato un anziano signore per... 28.01.2022, Sputnik Italia

L’anziano signore, classe 1938, pare proprio che agli agenti abbia detto che non ce l’ha mai avuta la patente e che guidava senza da quando aveva 12 anni.L’episodio è stato talmente atipico e curioso che gli agenti non hanno potuto fare a meno di postare la vicenda su Facebook, scatenando l’ilarità del social."Per fortuna non ha mai avuto un incidente, non ha mai causato infortuni o danni e non ha mai fatto perdere denaro a nessuno senza neppure assicurazione”, hanno scritto gli agenti.Ma non fate come lui, hanno aggiunto scherzando, perché a Nottingham ora è pieno di telecamere ed “è meglio se ti assicuri di avere tutti i documenti in regola, perché potremmo beccarti… prima o poi”.

