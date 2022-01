https://it.sputniknews.com/20220128/tra-i-requisiti-una-foto-in-bikini-multa-da-10mila-euro-ad-azienda-per-un-annuncio-sessista-14815228.html

Tra i requisiti una foto in bikini: multa da 10mila euro ad azienda per un annuncio sessista

Tra i requisiti una foto in bikini: multa da 10mila euro ad azienda per un annuncio sessista

Nell'annuncio per receptionist era richiesta alle candidate una foto in costume da bagno. Ispettorato del Lavoro sanziona azienda di Napoli. 28.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-28T20:53+0100

2022-01-28T20:53+0100

2022-01-28T20:53+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/645/37/6453726_1998:1362:6000:3613_1920x0_80_0_0_c42b2df15eec5b0cd45f570ad96e4bdc.jpg

Un'azienda di Napoli è stata sanzionata per un annuncio di lavoro per receptionist apparso sul web. L'offerta era rivolta esclusivamente a candidate di sesso femminile di bella presenza e conteneva la richiesta dell'invio di una foto a figura intera in costume da bagno o similare. L'annuncio ha sollevato un'ondata di indignazione per la richiesta ritenuta sessista, tanto da spingere il ministro del Lavoro Andrea Orlando a segnalare all'Ispettorato nazionale del Lavoro. In seguito alla segnalazione il Direttore dell'Inl Bruno Giordano ha immediatamente attivato l'Ufficio di Napoli, che è intervenuto per la rimozione dell'annuncio. Inoltre è stata comminata all'azienda di Napoli una sanzione amministrativa da 10 mila euro prevista per la violazione del divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro (art. 27 del D. Lgs. 198 del 2006 - Codice delle pari opportunità). La sanzione è ridotta di un terzo se pagata subito. "L'amministratore della società - scrive l'Inl in una nota - ha ammesso l'errore e rimodulato il testo dell'inserzione, conformemente alla normativa vigente in materia di pari opportunità".Nell'annuncio la società offriva un impiego part time a giorni alterni per un totale di 24 ore settimanali con una retribuzione netta di 500 euro al mese.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia