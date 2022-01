https://it.sputniknews.com/20220128/svizzera-cambia-sesso-per-andare-in-pensione-un-anno-prima-e-bastato-un-colloquio-allanagrafe--14816270.html

Svizzera, cambia sesso per andare in pensione un anno prima: è bastato un colloquio all'anagrafe

Svizzera, cambia sesso per andare in pensione un anno prima: è bastato un colloquio all'anagrafe

Dall'1 gennaio la Svizzera ha semplificato le procedure per il cambiamento di sesso, ma adesso si teme per eventuali abusi. 28.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-28T17:58+0100

2022-01-28T17:58+0100

2022-01-28T17:58+0100

svizzera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/618/64/6186439_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45e34eb799b03310bae45de050b39b92.jpg

Un cittadino svizzero ha cambiato sesso per ottenere la pensione con un anno di anticipo a 64 anni, anziché aspettare fino ai 65 ani previsti per gli uomini. Per diventare una lei non è stato necessario il cambiamento di sesso: è bastato un semplice colloquio all'anagrafe. Secondo quanto riferisce TgCom24, citando la stampa svizzera, dal primo gennaio 2022 in Svizzera sono state semplificate le procedure per il cambiamento di sesso presso gli uffici pubblica amministrazione. E' sufficiente un'intervista per accertare le capacità di discernimento del soggetto ed il pagamento di 75 franchi. La facilitazione potrebbe però dare adito ad abusi, ad esempio spingendo al cambiamento di sesso per evitare il servizio militare maschile obbligatorio o ad avere vantaggi previdenziali, come in questo caso.In base a quanto riportato, la pubblica amministrazione non sarebbe ancora intervenuta sulla vicenda. Si temono le accuse di transfobia.

svizzera

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

svizzera