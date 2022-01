https://it.sputniknews.com/20220128/quirinale-meloni-fdi-si-conferma-leale-anche-la-lega-tiene-non-e-cosi-per-altri-14816528.html

Quirinale, Meloni: "FdI si conferma leale, anche la Lega tiene. Non è così per altri"

Quirinale, Meloni: "FdI si conferma leale, anche la Lega tiene. Non è così per altri"

Dopo il flop al quinto scrutinio sul nome della Casellati è nel centrodestra è caccia ai 71 franchi tiratori. Il sesto scrutinio è convocato alle 17. 28.01.2022, Sputnik Italia

Fratelli d'Italia si è confermato alla quinta votazione "un partito granitico e leale. Anche Lega tiene. Non è così per altri". Lo scrive in una nota Giorgia Meloni dopo la fumata nera in aula sul nome di Elisabetta Casellati. "C'è chi ha lavorato per impedire la storica elezione di un presidente di cdx. Gli italiani che credono in noi non meritano questo", ha aggiunto la leader di FdI. Il flop della Casellati al quinto scrutinio divide il centrodestra. Le accuse sono reciproche ma i franchi tiratori si cercano al centro, secondo quanto riporta AdnKronos citando parlamentari del Carroccio. I voti che hanno bruciato la candidatura della Presidente del Senato potrebbero arrivare dal suo stesso partito, Forza Italia. Intanto il centrodestra fa sapere che si asterrà dal sesto giro di votazione, mentre M5S-PD-LeU e Iv voteranno scheda bianca.

