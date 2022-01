https://it.sputniknews.com/20220128/quirinale-il-centrodestra-vota-la-casellati-meloni--unapertura-veti-incomprensibili-14811146.html

Quirinale, il centrodestra vota la Casellati. Meloni: "È un'apertura, veti incomprensibili"

Quirinale, il centrodestra vota la Casellati. Meloni: "È un'apertura, veti incomprensibili"

Delusione dal centrosinistra, che voterà scheda bianca o porterà un altro nome. Letta: "Non so se ho fatto bene a fidarmi”. No anche da Italia viva, che non... 28.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-28T11:28+0100

2022-01-28T11:28+0100

2022-01-28T11:28+0100

italia

quirinale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/14741539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60e9aecf76d28e3908b86fd4abb68f58.jpg

Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta nel vertice di stamattina del centrodestra, che voterà compatto per la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati.Il nome della "seconda carica dello Stato, una donna" è "un'apertura verso gli altri, una candidatura meno politicizzata e più istituzionale. Questo gioco del veto della sinistra è incomprensibile”", ha sottolineato la leader di FdI.Forza Italia sosterrà il nome della Casellati per il Colle. L'indicazione arriva da Silvio Berlusconi, secondo quanto dichiarato dal numero due di Forza Italia, Antonio Tajani. I dubbi della seconda carica dello Stato sulla sua candidatura per il centrodestra sarebbero stati sciolti da Matteo Salvini, fanno sapere fonti della Lega.Il no del centrosinistra e IvSulla candidatura della Casellati arriva il no secco di Matteo Renzi Italia viva, che sbarra la strada alla Presidente del Senato e rilancia l'ipotesi Mattarella bis.Italia viva non parteciperà alle votazioni di oggi, riportano alcune agenzie di stampa, citando fonti del partito di Renzi. Anche il centrosinistra chiude al voto alla Casellati e indicherà scheda bianca o nome alternativo."Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni”, ha detto Enrico Letta, mettendo in rilievo il fatto di aver lavorato per l'unità.Doppio votoDa oggi si voterà in doppia seduta per il presidente della Repubblica. Il quinto scrutinio (il primo della giornata) è già in corso, il secondo avverrà nel pomeriggio alle 17. In caso di fumata nera, si procederà anche domani con la doppia votazione.

quirinale

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, quirinale