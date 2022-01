https://it.sputniknews.com/20220128/quirinale-cassese-salvini-mai-visto-non-lo-conosco-alla-fine-verra-scelto-un-buon-presidente-14807296.html

Quirinale, Cassese: “Salvini mai visto, non lo conosco. Alla fine verrà scelto un buon presidente”

Il giudice della Corte Costituzionale smentisce l’incontro con il leader della Lega, ma aggiunge: “le cariche pubbliche non si rifiutano”. 28.01.2022, Sputnik Italia

Si è a lungo ricamato sul presunto incontro tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il giurista e giudice della Corte Costituzionale Sabino Cassese, in funzione delle elezioni per il Quirinale, per cui oggi si svolge la quinta votazione. Ma sulle pagine di Repubblica, l’ex ministro della Funzione pubblica mette un punto: “Salvini non lo conosco”.Cassese smentisce di averlo visto a casa sua e fa una battuta: “Qualcuno deve avere avuto una visione”.Poi, incalzato sul fatto che la notizia dell’incontro sia stata data dal Foglio con cui collabora, aggiunge: “Cercherò il direttore Claudio Cerasa, e gli domanderò la fonte. Ecco, lui sì che una volta è stato ospite a casa mia, a pranzo”.Le cariche pubbliche non si rifiutanoIl giurista spiega che c’è troppo clamore attorno all’elezione per il Colle.“Si è creata attorno all’elezione del Capo dello Stato un’attenzione smodata. Non trova che i problemi dell’Italia siano altri? Invece tutti parlano soltanto del prossimo presidente della Repubblica”.Per Cassese, “tra qualche decennio saremo trenta milioni di italiani, perché nessuno fa più figli. Abbiamo il tasso più basso di laureati nell'Unione europea, il minor numero di nuovi iscritti quest’anno. La sanità territoriale è tutta da rifondare. La scuola pure”.È però convinto che verrà scelto un candidato all’altezza, “perché in passato è sempre andata così, alla fine sono sempre stati scelti dei buoni presidenti” e “le cariche pubbliche non si rifiutano”.

