Putin a Pechino per l'apertura delle Olimpiadi: in programma faccia a faccia con Xi Jinping

Il presidente russo assisterà all'apertura dei Giochi Olimpici a Pechino il 4 febbraio e terrà dei colloqui con il capo di Stato cinese Xi Jinping. 28.01.2022, Sputnik Italia

Vladimir Putin, durante i colloqui con il leader cinese, Xi Jinping, a Pechino, discuterà di problemi internazionali, compreso il dialogo tra Russia, USA e NATO e le proposte sulle garanzie di sicurezza, ha riferito venerdì ai giornalisti il portavoce del presidente russo, Dmitriy Peskov."Naturalmente, ritengo che questa volta gran parte del tempo sarà occupata dallo scambio di opinioni riguardo ai problemi internazionali. Vale a dire la sicurezza strategica in Europa, le garanzie di sicurezza per la Russia, il dialogo della Russia con gli USA e della Russia con la NATO e problemi regionali", ha detto Peskov.Il portavoce ha sottolineato anche che i leader di Russia e Cina definiranno la direzione della collaborazione bilaterale tra i due Paesi in materia di energia, investimenti, spazio e altri aspetti."L'ordine del giorno è molto ampio", ha sottolineato Peskov.Putin, negli ultimi 20 anni, ha visitato più volte la Cina, anche se, a causa della pandemia, negli ultimi due anni non si sono tenute le tradizionali visite reciproche annuali dei due capi di Stato.

russia, cina, usa, nato, politica internazionale, olimpiadi