Putin a Macron: Stati Uniti e NATO ignorano le preoccupazioni fondamentali della Russia

Nel corso di una telefonata i presidenti Putin e Macron hanno discusso le proposte russe per le garanzie di sicurezza 28.01.2022, Sputnik Italia

Vladimir Putin, in una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron, ha affermato che gli Stati Uniti e la NATO hanno ignorato i punti chiave espressi dalla Russia nelle loro risposte, ha riferito il servizio stampa del Cremlino.Il presidente russo ha sottolineato che i partner occidentali non hanno commentato le contraddizioni tra le loro tesi sulla libertà di qualsiasi Paese di scegliere le alleanze e i blocchi a cuiaderire, con il principio di indivisibilità della sicurezza, che prevede che nessuno debba rafforzare la propria sicurezza a spese di altri paesi. Russia-Occidente, la situazioneNegli ultimi mesi i rapporti tra Russia e Occidente si sono fatti più tesi. Washington e Bruxelles accusano il Cremlino di preparare una "invasione" dell'Ucraina e stanno aumentando la loro presenza nell'Europa orientale. Mosca respinge tutte le accuse, sottolineando che sta spostando truppe all'interno del proprio territorio e questo non dovrebbe preoccupare nessuno.La parte russa ricorda inoltre di non essere tra i partecipanti al conflitto intra-ucraino e di non violare alcun accordo, a differenza dell'Ucraina, che non rispetta gli accordi di Minsk. Il documento prevede un cessate il fuoco nel Donbass, ma Kiev ha concentrato metà del personale dell'esercito al confine con gli autoproclamati DNR e LNR e spara regolarmente contro le milizie, anche con l'uso di attrezzature proibite.Il Cremlino e il ministero degli Esteri hanno più volte sottolineato che l'obiettivo del riempimento "aggressione" è quello di costituire un gruppo straniero vicino ai confini della Russia, e il motivo principale dell'escalation sono le azioni degli Stati Uniti e della NATO, che "pompa” l'Ucraina di armi, spingendola così ad iniziative militari. In questo contesto, alla fine dello scorso anno Mosca ha consegnato a Bruxelles e Washington bozze scritte di garanzie di sicurezza. La Russia insiste nel porre fine alla cooperazione militare del blocco con i paesi post-sovietici, rifiutandosi di creare basi sul loro territorio, limitando il dispiegamento di armi da attacco vicino al confine russo, rimuovendo le armi nucleari americane dall'Europa e non espandendo la NATO a est. La Russia ha ricevuto una risposta scritta questa settimana. Il ministero degli Esteri ha affermato che i partner occidentali hanno ignorato la questione più importante: la non espansione dell'alleanza.

Notiziario

