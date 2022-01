https://it.sputniknews.com/20220128/pedofilia-pastore-battista-conferma-accuse-shock-sul-genero-che-lui-stesso-ha-nominato-diacono-14813748.html

Pedofilia, pastore battista conferma accuse shock sul genero che lui stesso ha nominato diacono

Pedofilia, pastore battista conferma accuse shock sul genero che lui stesso ha nominato diacono

Secondo quanto riferito da media britannici, un anziano pastore della chiesa battista avrebbe rivelato di essere stato a conoscenza del "passato pedofilo" del... 28.01.2022

Philip Brunker, 80enne pastore della Ebenezer Strict Baptist Church di Londra, sarebbe stato a conoscenza del "passato pedofilo" del genero di 39 anni, Ben Kinderman, che tuttavia ha poi nominato diacono, secondo un rapporto del MailOnline.Questa rivelazione arriva dopo che Kinderman è stato condannato a tre anni di prigione, dopo aver ammesso di aver molestato da ragazzo, quando aveva "15 o 16 anni", due bambine di 6 e 10 anni.Le sue azioni erano venute alla luce dopo che questi aveva scritto una lettera di scuse a una delle sue vittime nel 2009, quando questa era studentessa universitaria, in seguito alla quale era stato poi denunciato.Secondo il giornale, Brunker avrebbe inviato una lettera al suo gregge e li avrebbe informati che era a conoscenza delle azioni di Kinderman nel 2009.Il pastore ha spiegato che Kinderman gli aveva confessato i suoi crimini mentre faceva domanda per l'adesione alla chiesa e che entrambi erano "pienamente soddisfatti" del pentimento dell'uomo.“È stato un membro retto, coerente e leale e dall'aprile 2018 ha anche servito con grazia e capacità come diacono”, ha detto il pastore.Secondo quanto riferito, Brukner ha anche dichiarato che gli avvocati di suo genero gli avevano detto che era stato sciocco a inviare una lettera alla vittima e a dire la verità.Il giornale aggiunge che quando è stato obiettato al pastore di aver di fatto "coperto" i crimini di Kinderman, questi avrebbe risposto: "Questa è una frase che si potrebbe usare, ma lui stesso era solo un adolescente in quel momento".Dopo essere stato condannato a tre anni di carcere l'anno scorso, dopo essersi dichiarato colpevole di quattro capi d'imputazione per aggressione indecente, Kinderman rimane anche segnalato come molestatore sessuale a vita e sarà soggetto a un "ordine di prevenzione dei danni sessuali a tempo indeterminato", osserva il giornale.

