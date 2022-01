https://it.sputniknews.com/20220128/milizia-non-grata-la-danimarca-richiama-suo-contingente-militare-dal-mali-dopo-solo-una-settimana-14807126.html

'Milizia non benvenuta': la danimarca richiama il contingente militare dal Mali dopo una settimana

L'intera forza danese in Mali è stata richiamata a casa, ha annunciato il ministro degli Esteri del paese scandinavo Jeppe Kofod. La decisione è stata presa... 28.01.2022, Sputnik Italia

Danish TV riporta che l’intera forza danese di 105 persone, compresi i soldati delle operazioni speciali del Jaeger Corps, un'équipe chirurgica e personale di supporto, è stata ritirata dal paese africano.Arrivata il 18 gennaio per partecipare al gruppo operativo multinazionale antiterrorismo Takuba, guidato dalla Francia, il contingente scandinavo non era stato ben accolto dal governo di transizione del Mali, che aveva ufficialmente annunciato come questo non fosse benvenuto, nonostante i danesi avessero una presenza in quel territorio già a partire dal 2021.Secondo l'esercito maliano, la Danimarca non si sarebbe consultata con il governo in merito al dispiegamento dei soldati e non avrebbe seguito i protocolli richiesti. Successivamente, sia il Partito popolare socialista che il Partito popolare danese hanno chiesto alla Danimarca di lasciare il paese, nonostante, in precedenza, avessero sostenuto la missione.La Francia e altri 14 paesi europei avevano cercato di convincere le autorità maliane a consentire alle forze speciali danesi di rimanere nel Paese, ma senza successo.Il ministro della Difesa danese, Trine Bramsen, ha affermato che, nonostante la decisione di richiamare a casa i soldati, ci vorrà del tempo prima che il contributo danese venga completamente ritirato dal paese dell'Africa occidentale. Il ministro degli Esteri danese, Kofod, ha definito "fluida" la situazione in Mali e ha sottolineato che le forze danesi erano arrivate su invito formale.Negli ultimi dieci anni, il Mali, una travagliata nazione francofona dell'Africa occidentale con uno dei tassi di fertilità più alti al mondo, ha assistito a un conflitto armato con i ribelli Touareg, che hanno dichiarato la secessione di un nuovo stato, seguito da una successiva operazione militare francese, nonché due colpi di stato armati negli ultimi due anni.Dopo il secondo colpo di stato, nel 2021, sono state proclamate le elezioni generali nel febbraio 2022, per poi essere rinviate di cinque anni a causa della situazione instabile. La Danimarca è diventata una voce critica di questa misura e ha persino parlato di sanzioni contro il governo di transizione in Mali, che Kofod ha azzardato essere una delle vere ragioni dietro l'improvvisa opposizione del Mali alla presenza danese.Il ritiro danese arriva dopo che la Svezia aveva confermato, all'inizio di questo mese, che avrebbe lasciato il Mali a marzo.

