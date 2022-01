https://it.sputniknews.com/20220128/emanuele-filiberto-nessun-ultimatum-ma-per-i-gioielli-dei-savoia-arriveremo-alla-corte-europea-14807558.html

Emanuele Filiberto: “Nessun ultimatum, ma per i gioielli dei Savoia arriveremo alla Corte Europea”

Emanuele Filiberto: “Nessun ultimatum, ma per i gioielli dei Savoia arriveremo alla Corte Europea”

La famiglia ha chiesto la restituzione del tesoretto custodito dalla Banca d’Italia dal 1946, data dell’esilio di re Umberto II. “Non chiediamo niente agli... 28.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-28T08:46+0100

2022-01-28T08:46+0100

2022-01-28T08:46+0100

italia

gioielli

banca d`italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/829/92/8299293_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c93b305ffb3bd7046804c0cdcfb1cef0.jpg

Emanuele Filiberto, nipote di quel re Umberto II che affidò i gioielli dei Savoia a Bankitalia, nega che ci sia stato un ultimatum sulla restituzione ma annuncia che la battaglia legale proseguirà.“Non è un atto ostile verso l’Italia, tantomeno verso il premier Draghi. Ha tutta la stima della famiglia Savoia e personalmente ricordo di aver già affrontato con lui il tema dei gioielli anni fa”, dice al Corriere della Sera.Sulla tempistica della richiesta, spiega che “l’attualità presenta sempre un qualche contesto difficile” e la decisione di chiedere indietro il tesoretto non è “dell’ultimo minuto, è stata maturata con calma”.“Da tempo stavamo valutando la mossa, si sono parlati mio padre con le sorelle. E hanno affidato all’avvocato Sergio Orlandi l’incarico di mediare”, per ottenere indietro i gioielli di Casa Savoia custoditi nel caveau della Banca d’Italia dal giugno 1946.La famiglia di nuovo unitaEmanuele Filiberto spiega che, per raggiungere l’obiettivo, Vittorio Emanuele e le sorelle Maria Pia, Maria Beatrice e Maria Gabriella hanno messo da parte anni di diatribe.Umberto II, prima di partire per l’esilio, affidò i gioielli al ministro della Real Casa, Falcone Lucifero, che li consegnò all’allora governatore della Banca d’Italia, Luigi Einaudi, con la dicitura “a chi di diritto”.E su questa frase si basa una delle tesi dei Savoia per la restituzione.Si tratta di “gioielli ricevuti come dono di nozze, o acquistati dai Savoia o ricevuti come donazione. Tant’è che la XIII disposizione transitoria finale che ha avocato allo stato altri beni di Casa Savoia non ne parla”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

italia, gioielli, banca d`italia