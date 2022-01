https://it.sputniknews.com/20220128/elon-musk-ha-offerto--5mila-a-studente-universitario-per-cancellare-il-suo-jet-tracker-da-twitter-14806942.html

Elon Musk, offerti $5mila a studente per cancellare da Twitter il tracciamento del suo jet

Elon Musk, offerti $5mila a studente per cancellare da Twitter il tracciamento del suo jet

Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, avrebbe inviato un messaggio al proprietario di un account Twitter che traccia i movimenti del suo jet privato, offrendo... 28.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-28T06:48+0100

2022-01-28T06:48+0100

2022-01-28T08:15+0100

mondo

elon musk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/907/30/9073091_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_555f3286e1d606bd1995287cb94009a3.jpg

Il giovane studente aveva creato 15 account di monitoraggio volo, ognuno dei quali controllava in automatico, con un software, tutti i decolli e gli atterraggi dei jet privati di personaggi di alto profilo nel settore tecnologico, da Bill Gates e Jeff Bezos ad appunto Elon Musk.L'account Elon Musk's Jet descrive in effetti tutti i movimenti del jet privato di Musk, utilizzando robot che monitorano i dati sul traffico aereo pubblicamente disponibili. Giovedì, l'account ha raggiunto circa i 110.000 follower, rendendo il tracciamento di Musk il più popolare di tutti i quelli creati dal 19enne.Si dice che Sweeney si sia preso il suo tempo per rispondere e dopo circa sette ore avrebbe detto: "Sì, posso, ma ti costerà una (Tesla) Model 3 se facciamo sul serio".A questo punto Musk avrebbe risposto che non "piace l'idea di poter essere colpito da un pazzo", quindi, dopo altri scambi di battute, Musk avrebbe offerto a Sweeney 5.000 dollari.Musk avrebbe detto di doverci pensare e intanto avrebbe cercato di ottenere dal ragazzo informazioni su come avesse ottenuto i dati per realizzare il tracciatore di volo.Secondo l’articolo di Protocol, avrebbe ragione il ragazzo: ottenere i dati dei voli non sarebbe affatto un problema, anche per quanto riguarda i voli privati, dato che la Federal Aviation Administration tiene traccia di tutti i decolli, atterraggi, rotte e che i dati dei trasponder sono di fatto pubblici.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, elon musk