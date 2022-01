https://it.sputniknews.com/20220128/crisi-automotive-in-un-giorno-annunciati-700-esuberi-alla-bosch-e-550-alla-marelli-14808980.html

I sindacati chiedono un tavolo al Mise. Confindustria denuncia l’assenza di una strategia nazionale per gestire la transizione della mobilità. E intanto... 28.01.2022, Sputnik Italia

Oltre mille esuberi annunciati nel settore dell’automotive in un solo giorno. Si tratta delle crisi aperte sia alla Bosch di Bari, sia alla Marelli, stigmatizzate dalle parti sociali come la punta dell’iceberg della mancata gestione della transizione da parte del governo.Nel dettaglio, si tratta di 700 esuberi alla Bosch di Bari e 550 alla Marelli, due delle realtà nazionali più grandi della componentistica.Una situazione criticata anche dai sindacati, che avevano previsto le conseguenze: la Fim-Cisl ha previsto che sarebbero almeno 4.000 i posti a rischio nel settore dei componenti.I due stabilimenti in pericoloPer quanto riguarda Bosch, che produce quasi totalmente componenti per motori diesel, che andranno in pensione nel 2035, il gruppo tedesco ha previsto 700 esuberi su 1.700 dipendenti in cinque anni.Secondo i sindacati, il cambio di mobilità potrebbe portare ad ulteriori 500 esuberi.Entro giugno, 550 dipendenti, tra dirigenti, impiegati e lavoratori indiretti, saranno parte di accordi di prepensionamento (circa 350) e di esodi incentivati (200). Marelli impiega in tutto 7.900 persone.Su questo piano, i sindacati hanno chiesto di aprire il confronto.Sulla Bosch, tutte le sigle hanno chiesto l’immediata convocazione di un tavolo di crisi nazionale.Immobilismo non tollerabileIn particolare, la Fim-Cisl continua a denunciare il pericolo di “una desertificazione industriale”.Per il segretario nazionale del settore, Ferdinando Uliano, e Donato Pascazio, segretario generale di Bari della Fim, il ministero dello Sviluppo economico ha sottovalutato gli allarmi lanciati nei mesi scorsi dai sindacati.“Il 23 giugno 2021, nel primo incontro del tavolo automotive presso il Mise, come Fim-Cisl abbiamo sollecitato direttamente il ministro Giancarlo Giorgetti di intervenire immediatamente convocando alcuni grandi gruppi della componentistica dell’auto come: Bosch, Vitesco e Denso, che già avevano esplicitato il rischio occupazionale per oltre 4.000 lavoratori, per costruire, con risorse finanziarie previste per la transizione ecologica, un piano di reindustrializzazione per salvare l’occupazione ed impedire la desertificazione industriale”, sottolineano Uliano e Pascazio.Stellantis intanto si sganciaFa notizia, sempre nel campo dell’automotive, la decisione di Stellantis di restituire, con oltre un anno di anticipo, il prestito da 6,3 miliardi erogato nel 2020 da Intesa Sanpaolo a Fiat Chrysler, con garanzia Sace a sostegno degli investimenti in Italia.Secondo alcuni osservatori, scrive La Stampa, la notizia è un segnale che l'azienda nata dalla fusione fra Fca e Psa “è solida e ha una rilevante liquidità. I sindacati, però, temono che Stellantis voglia liberarsi da condizionamenti ‘politici’ in vista del piano industriale che l’amministratore delegato, Carlos Tavares, presenterà ad Amsterdam il primo marzo”.

