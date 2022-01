https://it.sputniknews.com/20220128/covid-report-iss-in-calo-rt-incidenza-e-ricoveri-ma-quattro-regioni-restano-ad-alto-rischio--14810050.html

Covid, rapporto Iss: in calo Rt, incidenza e ricoveri. Quattro regioni restano ad "alto rischio"

Covid, rapporto Iss: in calo Rt, incidenza e ricoveri. Quattro regioni restano ad "alto rischio"

La pandemia di Covid-19 allenta la morsa sull'Italia: in calo Rt, incidenza e tasso di occupazione nei reparti di area medica e terapia intensiva. 28.01.2022, Sputnik Italia

Il quadro che emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute delinea un rallentamento dei contagi e un alleggerimento della pressione sugli ospedali. Scendono incidenza ed indice di trasmissibilità Rt, in calo anche i ricoveri negli ospedali.Nella settimana dal 21 al 27 gennaio, Iss osserva una riduzione del valore dell'incidenza a 1.823 ogni 100.000 abitanti, contro 2.011 ogni 100mila abitanti registrato tra il 14 e il 20 gennaio.L'indice Rt medio, calcolato nel periodo tra il 5-18 gennaio sui casi sintomatici, scivola allo 0.97%, al di sotto della soglia pandemica ed in calo rispetto all'1,31% della settimana precedente.Situazione negli ospedaliIl rapporto mostra una situazione in miglioramento negli ospedali, dove il tasso d'occupazione in terapia intensiva scende al 16,7% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 27 gennaio), contro 17,3% (rilevazione al 20 gennaio). Nei reparti di area medica il tasso d'occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 30,4% (rilevazione ministero della Salute al 27 gennaio), contro 31,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 20 gennaio). Rischio delle RegioniIl numero delle Regioni e province autonome ad alto rischio passa da sette a quattro, secondo i dati della Cabina di Regia. Le Regioni a rischio Moderato passano da undici a nove. Tra queste, sono tre quelle che rimangono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Otto Regioni sono classificate a rischio basso.Tracciamento dei casi"Rimane stabile il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (652.401 contro 658.168 della settimana precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggero aumento (18% contro 15% la scorsa settimana). È in diminuzione la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38% contro 41%), mentre aumenta la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (45% contro 44%)", evidenzia il rapporto.L'Iss avverte che "diverse Regioni e Province autonome hanno segnalato ritardi nell'inserimento dei dati del flusso individuale e non si può escludere che tali valori possano essere sottostimati".

