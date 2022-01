https://it.sputniknews.com/20220128/covid-prime-dosi-di-nuovo-in-calo--30-da-martedi-16-milioni-di-italiani-50-a-rischio-multa-14808753.html

COVID: prime dosi di nuovo in calo -30%, da martedì 1,6 milioni di italiani 50+ a rischio multa

COVID: prime dosi di nuovo in calo -30%, da martedì 1,6 milioni di italiani 50+ a rischio multa

Pubblicati i dati del consueto rapporto della Fondazione Gimbe per quanto riguarda la settimana dal 19 al 25 gennaio. 28.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-28T11:04+0100

2022-01-28T11:04+0100

2022-01-28T11:04+0100

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/12866226_0:145:2768:1702_1920x0_80_0_0_232f018779dcdc51b258d91eb95aea79.jpg

Nuovi vaccinati in diminuzione, sono pari al 30,9%, si è passato infatti dai 514.324 della settimana precedente ai 355.309 nella settimana presa in esame, quella dal 19 al 25 gennaio.Da notare che fra questi, il 43,9% è rappresentato da bambini tra i 5 e gli 11 anni, dato anche questo in diminuzione rispetto alla settimana precedente: 155.997 nuovi vaccinati, pari a -35,6%.Interessante notare come, rispetto alla settimana precedente, siano in discesa anche i dati relativi agli ultracinquantenni, che subiscono una diminuzione del 25,6% (96.957mila persone) e tutto questo nonostante l'introduzione dell'obbligo vaccinale, che scatterà il primo febbraio.Sono infatti almeno 1,6 milioni gli italiani 50+ che rischiano una sanzione. Si tratta di nostri concittadini non ancora vaccinati né guariti dal Covid negli ultimi sei mesi.Per quanto riguarda le terze dosi, i dati aggiornati al 21 gennaio ci fanno sapere che il tasso di copertura nazionale è al 78,8%, ma con grandi differenze fra le regioni, la forbice si estende dal 70,8% della Sardegna all'86,7% della Valle D'Aosta.Infine, sempre secondo i dati riscontrati dal rapporto Gimbe, il tasso tra chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino va dal 98,6% della fascia degli ultraottantenni al 29,4% in quella dai 5 agli 11 anni, mentre per quanto riguarda i richiami, la fascia 80+ ha raggiunto l'83,3%, quella 70-79 l'80,3% e quella 60-69 anni il 74,6%.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus in italia, vaccinazione in italia